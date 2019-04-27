«العميد» يعلن قائمة سموحة لمواجهة الجونة

27 أبريل 2019 - 09:44 م

أعلن الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة حسام حسن، قائمة فريقه استعدادا لمباراة الجونة، المقرر لها فى الخامسة ونصف مساء الثلاثاء القادم، على ستاد حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثون من عمر مسابقة الدورى.

وضمت القائمة كلا من :

حراسة المرمي: محمد أبو جبل ، أحمد الشيخ

خط الدفاع : السيد فريد ، محمود منصور ، كريم يحيى ، رجب نبيل ، أحمد صبحى ، أحمد أبو الفتوح .

خط الوسط: أحمد حمص، ابراهيم عبد القوى ، ايدى ايمومو ، محمود سيد ، إسلام صالح ، عبد العزيز إمام ، أوميد أوكرى ، أحمد مصطفى ، محمد حمدى ذكى ، شريف رضا.

خط الهجوم : ديريك تسيبامبى، حسام حسن