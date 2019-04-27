» فيديو.. أول ظهور لشريف مدكور بعد إصابته بالسرطان

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ظهر الإعلامى شريف مدكور مجددًا بعد إعلان إصابته بسرطان القولون، مؤكدًا أنه آثر النزول للعمل لأن العمل عبادة، بالإضافة إلى أنه لا يريد أن يكون عرضة للاكتئاب.

وقال "مدكور"، خلال برنامجه "4 شارع شريف"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، "من بعد ما أعلنت الخبر وحطيت صورتي على فيس بوك جالي أكتر من 100 ألف رسالة، تليفوني من يومها مش بيبطل رن".

وأضاف: "أنا طول عمري لما كان بيجيلي في البرنامج حد بيحارب السرطان، كنت دايمًا بقويه وأشجعه وأقوله خلي المرض يقويك ومايكسركش، فأنا دلوقتي اتحطيت في الاختبار ده».

وتابع: "كنت دايمًا بقول إن السرطان زي الإنفلونزا، ربنا اللي حطيني في الاختبار ده وبقدرته هيخليني قوي جدًا، وعشان كده أنا نازل بشتغل عادي، وهعمل حلقات رمضان، لأن بالنسبالي العمل عبادة، ولأني لو قعدت في البيت هكتئب".


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