» اكتشاف آثار أقدام بشرية عمرها 16 ألف عام

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اكتشف عُلماء في تشيلي أن آثارًا عُثر عليها جنوبي البلاد، قبل 9 سنوات؛ تعود لإنسان ويُقدر عُمرها بـ15 ألفًا و600 عام؛ ما يجعلها الأقدم من نوعها في الأمريكيتين.
وأوضحت مجلة "بلوس وان" (PLOS ONE) العلمية، السبت، أن العُلماء كانوا يعملون على تحديد هوية الآثار وعمرها على مدار السنوات الماضية، واكتشفوا أخيرًا أنها تعود لإنسان، مؤكدين أنها الأقدم من بين آثار المكتشفة لبشر في الأمريكيتين.
وأضافت أن فريقًا من جامعة أنتاركتيكا التشيلية أشاروا إلى أن آثار الأقدام المُكتشفة بحجم 23 سنتميترًا، وتعود لإنسان بالغ، حافي القدمين.
وتنقل المجلة عن عضو الفريق "كارين مورينو"، وهي عالمة في الأحياء القديمة، أن الاكتشاف يثبت وجود بشر في القارة قبل نحو 16 ألف عام.
وتشير إلى أن الآثار عُثر عليها في موقع تنقيب بمدينة "أوسورنو"، على عمق 3 أمتار، حيث عُثر أيضًا على أدوات حجرية؛ ما يثبت وجود نشاط للبشر بالمنطقة في وقت مبكر من تاريخها. 

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