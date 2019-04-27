رونالدو يقتنص التعادل ليوفنتوس من انتر ميلان في "الكالتشيو"

27 أبريل 2019 - 11:20 م

اقتنص البرتغالي كريستيانو رونالدو، السبت، التعادل لفريقه يوفنتوس من مضيفه انتر ميلان بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).



قدم الفريقان أداء قوي طوال الـ 90 دقيقة، وشهد اللقاء العديد من الفرص الخطيرة من الجانبين.



ونجح انتر ميلان في التقدم بهدف مبكر عن طريق البلجيكي رادجا ناينغولان في الدقيقة 7.



وفي الشوط الثاني، عاد اليوفنتوس ليتعادل بهدف عبر البرتغالي رونالدو في الدقيقة 62.



بهذه النتيجة، يحتل يوفنتوس قمة جدول الترتيب برصيد 88 نقطة، وحسم بالفعل اللقب رسميًا.

