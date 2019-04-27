  • السبت 27 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:31 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

نائب الرئيس.. التساؤلات تبدأ مبكرًا

البشير

تفاصيل "العملية قرطبة" لاعتقال 140 من رجال البشير

طائرة بدون طيار

طائرة استطلاع روسية ترصد مفاجأة فى أجواء أمريكا

علاء مبارك

علاء مبارك ينشر صورة تاريخية لوالده مع السادات

حبة الغلال

حبة الغلة القاتلة.. أسرع الطرق إلى الموت

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدامات جديدة

محمد صلاح

صحيفة إسبانية تكشف مفاجأة مدوية حول ماضي «صلاح»

السعودية

السعودية تعلن وفاة سعود القحطاني

حكم بإعدام 7 متهمين في قتل ضابط بالإسماعيلية

مصير موظفي الإخوان تحسمه «المفوضين» قريبًا

شريف مدكور

فيديو.. أول ظهور لشريف مدكور بعد إصابته بالسرطان

مسيحيو مصر يحيون قداس "عيد الفصح" وسط إجراءات أمنية مشددة

الحياة السياسية

الكنيسة الإنجيلية
الكنيسة الإنجيلية

أخبار متعلقة
#

منى فاروق وشيما الحاج يصلان محكمة مدينة نصر

#

مسيحيو مصر يبدأون احتفالات عيد الميلاد

#

هندوس يطالبون ببناء معبد على أطلال مسجد

أحيت الطوائف المسيحية الثلاث في مصر، مساء السبت، قداس "عيد القيامة" أحد أهم الأعياد المسيحية المعروف أيضا بـ"عيد الفصح"، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط المقار الكنسية.
وترأس تواضروس الثاني، بابا الكنيسة الأرثوذكسية، الطائفة المسيحية الأكبر في مصر، قداس "عيد القيامة" في مقر "الكاتدرائية المرقسية بمنطقة العباسية وسط القاهرة.
ودقت الأجراس بالكاتدرائية -التي تزينت بالورود- لتعلن بدء قداس عيد القيامة؛ حيث دخل البابا إلى الكنيسة الكبري وسط موكب من كبار الأساقفة والكهنة والشمامسة بملابسهم الطقسية المميزة، وهم يحملون الصلبان، مرددين الألحان الخاصة بهذه المناسبة.
كذلك، أحيت الكنيسة الإنجيلية بمقرها في منطقة مصر الجديدة، شرقي القاهرة، القداس، الذي ترأسه القس أندريه زكي رئيس الطائفة في البلاد.
وعلى مقربة داخل كاتدرائية العذراء للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر، ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، قداس "عيد القيامة".
وشهدت القداسات الثلاث التي تكررت بفروعها بمحافظات مصرية أخرى، حضور عدد من الوزراء والمسؤولين والبرلمانيين المصريين وسفراء دول.
إلى ذلك، شهدت المقار الكنسية، إجراءات وتدابير أمنية مشددة.
ووفق بيان لوزارة الداخلية المصرية، شملت الخطط الأمنية تكثيف الوجود الأمني في محيط الكنائس والمنشآت الهامة، والدفع بقوات التدخل السريع بكافة المحاور والطرق والميادين الحيوية.
كما تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلاً عن خدمات الشرطة النسائية للمشاركة في عمليات الفحص والتأمين.
ويتدفق آلاف المسيحيين من كل الطوائف من جميع أنحاء العالم إلى مدينة القدس في كل عام لإحياء طقوس "سبت النور" وحضور قداس "عيد القيامة".
و"سبت النور" أو "السبت المقدس" هو آخر يوم في أسبوع الآلام عند المسيحيين، ويستعد فيه المسيحيون لعيد الفصح، بعد صيام يستمر عادة 40 يومًا وهو نفسه عيد القيامة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (10)

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

"أمان يا للالي"

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» ميسي يقود برشلونة للتويج بـ"الليجا" للمرة الـ26
» صحيفة أمريكية تعتذر لـ"نتنياهو" بسبب هذا الأمر
» اكتشاف آثار أقدام بشرية عمرها 16 ألف عام
» إمبراطور اليابان يتخلى عن العرش لنجله
» مقتدى الصدر يهدد باستهداف السفارة الأمريكية في بغداد
» ليبيا.. "داخلية الوفاق" تحتجز سفينة إيرانية
» فيديو.. أول ظهور لشريف مدكور بعد إصابته بالسرطان
» استشهاد شاب فلسطيني إثر إصابته برصاص الاحتلال
» أفيخاي أدرعي ينشر صورة لملوخية "فرجللو"
» اتحاد جدة يتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين
» قوات حفتر: "الوفاق" شن 6 غارات حول مطار طرابلس

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:48 ص

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون