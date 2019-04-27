كوريا الشمالية تحذّر من «شبح الحرب» بسبب هذا الأمر

27 أبريل 2019 - 11:30 م

حذّرت كوريا الشمالية، السبت، من عودة «المخاطر المتزايدة للحرب» في شبه الجزيرة الكورية جراء ما قالت إنها ضغوط تمارسها الولايات المتحدة على كوريا الجنوبية لتحديد علاقاتها بجارتها الشمالية، داعية سول إلى تجاهل «الضغوط» الأمريكية، والمضي قدما في التعاون مع بيونج يانج.



وتزامنا مع إحياء الذكرى السنوية الأولى للقمة التاريخية بين زعيمي الكوريتين، قالت «لجنة التوحيد السلمي للبلاد» المعنية بالعلاقات مع الجنوب الكوري في بيان، إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا بشكل واضح على كوريا الجنوبية، وتطالبها بألا تتخطى علاقاتها مع بيونج يانج علاقات واشنطن معها.



وأشارت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية إلى أن بيان «لجنة التوحيد السلمي للبلاد» يأتي وسط مخاوف بشأن مصير مفاوضات محادثات نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، لافتة إلى أن بيونج يانج لم تستجب لدعوة سول لها للمشاركة في فعاليات الاحتفال بذكرى القمة الأولى بين زعيمي الكوريتين، اليوم، في قرية بانمونجون الحدودية في المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة الكورية.

