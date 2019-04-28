خبير أمني: الجماعة الإرهابية لم يعد لها وجود في الواقع

28 أبريل 2019 - 12:10 ص

أكد اللواء أسامة الطويل، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الدولة تمكنت من ضبط هيكل جماعة الإخوان التنظيمي ولجانها النوعية بالكامل وتجميد أموالها، مشيرًا إلى أنها لم تجد أي مخرج لها في هذه الفترة سوى الفضاء الإلكتروني، ولم يعد لديها وجود في الواقع حاليا.

وأضاف الطويل، خلال حواره مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "cbc"، مساء السبت، أن الإخوان يحاولون استخدام حرب الميديا، والتي يُطلق عليها حرب الجيلَين الرابع والخامس، بواسطة بثّ الكراهية والإثارة لمحاولة عزل المجتمع عن الدولة.

