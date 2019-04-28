خبير أمني: الجماعة الإرهابية لم يعد لها وجود في الواقع

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شعار جماعة الإخوان
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أكد اللواء أسامة الطويل، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الدولة تمكنت من ضبط هيكل جماعة الإخوان التنظيمي ولجانها النوعية بالكامل وتجميد أموالها، مشيرًا إلى أنها لم تجد أي مخرج لها في هذه الفترة سوى الفضاء الإلكتروني، ولم يعد لديها وجود في الواقع حاليا.
وأضاف الطويل، خلال حواره مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "cbc"، مساء السبت، أن الإخوان يحاولون استخدام حرب الميديا، والتي يُطلق عليها حرب الجيلَين الرابع والخامس، بواسطة بثّ الكراهية والإثارة لمحاولة عزل المجتمع عن الدولة.
وأوضح أن الإخوان يستخدمون الفضاء الخارجي عبر الصفحات والمنصات الإلكترونية؛ لبث الشائعات والفوضى، بدعم من تركيا وقطر وباقي الدول التابعة للتنظيم، عبر الأموال والمعلومات، متابعًا: "كلما نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسعاه الخارجي أو الداخلي وتثبيت دعائم الدولة والمشروعات القومية يُثار جنونهم في بثّ الشائعات بالتقليل من تلك الإنجازات، ظنًّا منهم أن ذلك سيحدث بلبلة في الرأي العام الداخلي لمصر".

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