محاكمة جندي أمريكي ارتكب جرائم حرب في العراق

28 أبريل 2019 - 12:20 ص

يحاكم قريبا في الولايات المتحدة ضابط صف في القوات الخاصة للبحرية الأمريكية (نيفى سيلز)، لارتكابه جرائم حرب في العراق، من طعن فتى سجين حتى الموت إلى قتل فتاة ورجل مسن ببندقية عالية الدقة واستهداف مناطق سكنية برشاشات ثقيلة بدون سبب ظاهر.



ومازال الكثير من الأمريكيين ينظرون إلى إدوارد جالاجر (39 عاما) الذي يحمل العديد من الأوسمة، ومعهم شبكة التليفزيون «فوكس نيوز» التي يتابعها المحافظون، على أنه بطل وطنى وقد يتحول إلى إحدى قضايا الانتخابات.



وكتب نحو 40 جمهوريا من أعضاء الكونجرس رسالة طلبوا فيها الإفراج عنه حتى محاكمته، بينما أعلن الرئيس دونالد ترامب، في تغريدة الشهر الماضى، أنه تدخل لتخفيف شروط اعتقال هذا العسكرى المثير للجدل «تقديرا للخدمات التي قدمها لبلادنا».



ويفترض أن تبدأ محاكمة جالاجر في 28 مايو أمام محكمة عسكرية في قاعدة سان دييجو البحرية بولاية كاليفورنيا، حيث يحتجز الجندى الذي أوقف في سبتمبر 2018.



وقد قام رجال تحت إمرته، روعتهم أفعال المسؤول عنهم، بالإبلاغ عنه على الرغم من معارضة قيادتهم العليا في هذه القوات الخاصة، كما كشفت وثائق سرية نشرت في نشرة «نيفى تايمز» المتخصصة بالبحرية الحربية الأمريكية وصحيفة «نيويورك تايمز».



ويواجه جالاجر اتهامات بالقتل العمد ومحاولة القتل وعرقلة عمل القضاء.

