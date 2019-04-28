» "المافيا" تفجر خلافا علنيا في ائتلاف الحكومة الإيطالية

28 أبريل 2019 - 12:30 ص

تشهد الغالبية الحاكمة في إيطاليا منذ أيام خلافات علنية عنيفة بين طرفيها، الرابطة اليمينية المتطرفة وحركة خمس نجوم المناهضة لمؤسسات الحكم، قبل شهر من الانتخابات الأوروبية.



وخرج التوتر الخفى بين القوتين السياسيتين شديدتى التباين فيما بينهما ولا يربطهما سوى «عقد حكومة»، إلى العلن حين واجه سكرتير الدولة أرماندو سيرى القريب من زعيم الرابطة ماتيو سالفينى اتهامات بالفساد الأسبوع الماضى.



ويشتبه القضاء الإيطالى بأن سيرى تلقى 30 ألف يورو أو حصل على وعد بتلقى هذا المبلغ من رجل الأعمال باولو فرانكو أراتا لقاء إقرار تعديلات تشريعية مواتية لمشاريع أراتا في قطاع الطاقة بالريح.



كما يشتبه القضاء بأن أراتا على ارتباط في أعماله مع فيتو نيكاسترى المتحدر من صقلية والذى طالبت النيابة العامة في باليرمو الخميس بعقوبة بالسجن 12 عاما بحقه بتهمة التواطؤ مع المافيا، وهو يعتبر قريبا من أحد أبرز قادة المافيا الذين لايزالون فارين ماتيو ميسينا دينارو. وأثارت القضية استياء حركة خمس نجوم التي جعلت من «النزاهة» شعارها الأول وميزة نوابها، فتتالت دعوات زعيمها نائب رئيس الحكومة لويجى دى مايو لاستقالة سيرى.



غير أن سالفينى الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، بقى متمسكا بالدفاع عن سيرى، وهو يؤكد مرارا وتكرارا في مقابلات وعلى شبكات التواصل الاجتماعى أنه برىء إلى أن يثبت القضاء الإيطالى العكس.



أثار هذا الموقف سيل انتقادات شديدة تتهم زعيم الرابطة بـ«قلة المسؤولية» و«استخفاف لا يصدق». وما صعد الخلاف أكثر عدم مشاركته الخميس في احتفالات يوم التحرير الذي يحيى ذكرى الانتصار على النازية، ما أدى إلى هجمات لاذعة من حركة خمس نجوم.



وتساءلت صحيفة «لا ستامبا» مؤخرا: «هل لاتزال هناك حكومة؟».

