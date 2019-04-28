"أديب": لم يعد هناك مكان آمن من الإرهاب في العالم

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عمرو أديب

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علق الإعلامي عمرو أديب، على إطلاق نار بالقرب من معبد يهودي بسان ديبجو الأمريكية بالتزامن مع عيد الفصح، مشيرًا إلى أن الاستهداف أصبح على الهوية.
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أنه لم يعد هناك مكان آمن في العالم، والإرهاب موجود في كل مكان سواء دول عربية أو أوروبية.



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