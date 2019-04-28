من أين تخرج دعوات «الإخوان» لخلق الفوضى في مصر

عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو يكشف خلاله من أين تخرج دعوات جماعة الإخوان الإرهابية لخلق الفوضى في مصر، ومَن يقف وراء تمويلها.
وأذاع أديب، خلال الفيديو الذي عُرض في برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء السبت، عددًا من المكالمات الهاتفية المسربة لعدد من الإرهابيين؛ من ضمنهم الإرهابي أحمد أبو عمار، يكشف عن الهيكل التنظيمي لحركتَي "اللهم ثورة" و"اطمن آنت مش لوحدك"، مشيدين خلالها بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس المعزول محمد مرسي.
وتضمن الفيديو لقطات لضابط شرطة مفصول وآخر طيار سابق هارب من مصر، خلال ترويجهما شائعات وحثّهما على القيام بثورة عام 2016 تحت مسمى "ثورة الغلابة"، مشيرين إلى أنه لم يستجب أحد لهما حينها.
وأساء الهاربان، خلال الفيديو، إلى الشعب المصري، واصفين إياه بالشعب الجاهل.