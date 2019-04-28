"لو كشفت كواليس ما يحدث سأموت مقتولا"

28 أبريل 2019 - 01:00 ص

قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إنه إذا كتب مجلدات عن كواليس ما يحدث في إدارته لمسابقة الدوري سيموت مقتولًا.



وأضاف عامر - خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد- قائلا: "الأهلي لم يكن يؤجل له مباريات بسبب وجود لقاءات مؤجلة له في بطولتين".

