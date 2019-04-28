رسالة مؤثرة من شريف مدكور لـ"الشامتين" في مرضه

28 أبريل 2019 - 01:20 ص

استنكر الإعلامي عمرو أديب، تعرض المذيع شريف شريف مدكور، للشماتة عقب إعلانه إصابته بسرطان القولون؛ مرددا: «إيه اللي حصلنا؟ إحنا اللي كان بيميزنا هي الرحمة والإنسانية».



وأوضح أديب - خلال حلقة اليوم من برنامج «الحكاية»؛ المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»- أنه لا يشمت أبدًا بمرض أي شخص حتى لو كان عدوه، وطالب الشامتين بالرجوع لإحساسهم وإنسانيتهم.



ومن جانيه وجه الإعلامي شريف مدكور، رسالة إلى الشامتين في مرضه، قائلا: «شكرًا ليكم إني أخدت حسنات على قفاكم .. وأنا أتعودت على كده».



وأوضح «مدكور» أن درجة إصابته بمرض السرطان ليست عنيفة، ويتلقى علاجه في مصر، معلنا أنه يرفض السفر إلى الخارج.

