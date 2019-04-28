رسالة مهينة من أحمد سعد لـ"سمية الخشاب"

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احمد سعد

سمية الخشاب

بثت قناة "القاهرة والناس" البرومو الخاص لبرنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة خلال شهر رمضان المقبل.

وتضمن البرومو تصريحات للمطرب أحمد سعد خلال استضافته في البرنامج ، حيث حمل كلامه رسالة يبدو أنه يوجهها لزوجته السابقة سمية الخشاب.

وقال "سعد" في البرومو: "الست اللي تتجوز راجل ولو يوم واحد وتتطلع تتكلم عليه تبقي مش تمام".

وكانت الفنانة سمية الخشاب ظهرت في عدد من البرامج التلفزيونية للحديث عن أزمتها مع "أحمد سعد" ، أبرزهم برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب.

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