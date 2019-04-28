رسالة مهينة من أحمد سعد لـ"سمية الخشاب"

28 أبريل 2019 - 06:57 ص

بثت قناة "القاهرة والناس" البرومو الخاص لبرنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة خلال شهر رمضان المقبل.



وتضمن البرومو تصريحات للمطرب أحمد سعد خلال استضافته في البرنامج ، حيث حمل كلامه رسالة يبدو أنه يوجهها لزوجته السابقة سمية الخشاب.



وقال "سعد" في البرومو: "الست اللي تتجوز راجل ولو يوم واحد وتتطلع تتكلم عليه تبقي مش تمام".



وكانت الفنانة سمية الخشاب ظهرت في عدد من البرامج التلفزيونية للحديث عن أزمتها مع "أحمد سعد" ، أبرزهم برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب.



