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قاتلة زوجها بالقليوبية: عرفت عشيقي وكنت عايزة أعيش شبابي

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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قاتلة زوجها بالقليوبية

أدلت سيدة تدعى رحمة باعترافات مثيرة بعد إقرارها بقتل زوجها بالاتفاق والتحريض والمساعدة مع عشيقها بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية.

"مكنتش بحبه ومكنش راضي يطلقني"، هكذا بدأت "رحمة" المتهمة بقتل زوجها اعترافاتها أمام رجال المباحث، مؤكدة أنها استعانت بعشيقها لذبح زوجها لرغبتهما في الخلاص من المجني عليه حتى يستطيعا الزواج في شبرا الخيمة.

وأضافت المتهمة، أنها تزوجت من المجني عليه منذ عدة سنوات، مشيرة إلى أن أسرتها أرغمتها على الزواج منه رغم أنها لم تكن تحبه وكان يكبرها بحوالي 30 عاما، قائلة "كنت صغيرة وعايزة افرح بشبابي".

وتابعت المتهمة، تعرفت على المدعو "ضياء ع. ح" 29 عاما، منذ فترة عن طريق أحد المعارف، حيث كان يعمل عامل بناء، وتطورت العلاقة بيننا، وتعددت لقائتنا بدون علم زوجي، مشيرة إلى أنها في الفترة الأخيرة كانت دائمة الشجار مع زوجها علي أتفه الأسباب.

وأشارت المتهمة، إلى أن عشيقها طلب منها أن تطلب الطلاق من زوجها، قائلة: "كان يرغب في طلاقي لغيرته الشديدة من زوجي"، موضحة أنها طلبت من زوجها الطلاق أكثر من مرة ولكنه رفض، وهددته أكثر من مرة ولكنه لم يستجيب لي".

وأضافت المتهمة، "كان الطريق مسدود أمامي أنا وعشيقي للارتباط، وكان زوجي هو العقبة الوحيدة في سبيل تحقيق ذلك، لذلك سلكت طريق الشيطان واتفقت معه على التخلص من زوجي".

وتابعت، "يوم الواقعة أخبرت زوجي أني سأخرج لشراء بعض المتطلبات وخرجت من باب الشقة ولم أغلقه جيدا، وفور نزولي صعد عشيقي إلى الشقة، وتمكن من طعنه عدة طعنات بسلاح أبيض حتى لفظ أنفاسه الأخيرة".

وأوضحت المتهمة أنها استمرت في محل الكوافير الذي تعمل به أسفل العقار حتى الساعة الخامسة مساءً وقمت بالإبلاغ عن مقتل زوجي.

وبدأت تفاصيل الواقعة في الظهور حينما تلقى العميد صموئيل عطا الله، مأمور قسم أول شبرا الخيمة عن ورود بلاغ يفيد مقتل "رمضان. ا. ر" 57 عاما، صاحب محل أدوات منزلية داخل مسكنه إثر إصابته بعدة طعنات قطعية متفرقه بالجسم.

انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث، وجرى تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وضبط الجناة.

بدأ فريق البحث بمناقشة زوجة المجني عليه "رحمة ص ح"، 29 عاما، صاحبة محل كوافير، والتي أقرت باكتشافها وفاة زوجها حال صعودها من محل عملها إلى الشقة محل سكنها لإيقاظه من النوم.

بتكثيف التحريات وفحص مكان ارتكاب الجريمة، وفحص علاقات المجني عليه، وتبين وجود علاقة غير شرعية بين "رحمة. ص. ح"، زوجة المجني عليه، و"ضياء. ع. ح" 29 عاما، عامل بناء.

وأكدت التحريات ورغبة الزوجة في الانفصال عن المجني عليه، ما دفعها للاتفاق مع المتهم على التخلص منه.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2795 إداري قسم أول شبرا الخيمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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