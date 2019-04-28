رئيس الزمالك يفجر مفاجأة عن أزمة نجله في اجتماع "جروس"

28 أبريل 2019 - 08:41 ص

كشف رئيس نادي الزمالك مفاجأة كبرى عما رددته الصحف والمواقع حول أزمة حدثت أثناء اجتماع جمع نجله أمير مرتضى مع كريستيان جروس .



وقال في تصريحات لقناة "المحور" : "قالوا إني اجتمعت مع جروس عشان عايز أقيله ودا محصلش .. دا احنا كنا بنجدد عقده".



وأضاف: "وقالوا إن أمير مرتضى حضر الاجتماع وحصلت مشاكل مع إن أمير مرتضى محضرش الاجتماع من الأساس".



وتابع: "اتكلمنا مع جروس في التجديد لأنه مبسوط معانا وعقده هينتهي في شهر مايو وطالما هو حاسس بالراحة معانا فالتجديد أولى".



