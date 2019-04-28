  • الأحد 28 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر08:55 ص
بحث متقدم
الدولار

سعر الدولار مقابل الحنيه المصري

جروس

رئيس الزمالك يفجر مفاجأة عن أزمة نجله في اجتماع "جروس"

بالفيديو.. شريف مدكور يرد على اتهامه بـ«المثلية»

الإفتاء تصدر فتوى مثيرة بشأن "شريف مدكور" .. فما هي؟

صورة غيرتها منتحرة كفر الدوار

رسائل صادمة تركتها منتحرة البحيرة على "فيس بوك" .. فما هي؟

أحمد سعد

رسالة مهينة من أحمد سعد لـ"سمية الخشاب"

شريف مدكور

تعليق ناري من ريهام سعيد على إصابة شريف مدكور بالسرطان

عامر حسين

"لو كشفت كواليس ما يحدث سأموت مقتولا"

الإعلامي شريف مدكور

رسالة مؤثرة من شريف مدكور لـ"الشامتين" في مرضه

جماعة الإخوان- أرشيفية

من أين تخرج دعوات «الإخوان» لخلق الفوضى في مصر

عمرو أديب

"أديب": لم يعد هناك مكان آمن من الإرهاب في العالم

رئيس الزمالك يفجر مفاجأة عن أزمة نجله في اجتماع "جروس"

الرياضة

جروس
جروس

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

مفاجأة عن قيمة غرامة الممتنعين عن التصويت في«الدستور»

#

"الوزير" يعد المواطنين بمفاجأة في شم النسيم

#

«الحضري» يفجر مفاجأة عن سر عدم مشاركته في القرعة

#

رئيس الزمالك: انتظروا الفضيحة الكبرى

جروس

كشف رئيس نادي الزمالك مفاجأة كبرى عما رددته الصحف والمواقع حول أزمة حدثت أثناء اجتماع جمع نجله أمير مرتضى مع كريستيان جروس .

وقال في تصريحات لقناة "المحور" : "قالوا إني اجتمعت مع جروس عشان عايز أقيله ودا محصلش .. دا احنا كنا بنجدد عقده".

وأضاف: "وقالوا إن أمير مرتضى حضر الاجتماع وحصلت مشاكل مع إن أمير مرتضى محضرش الاجتماع من الأساس".

وتابع: "اتكلمنا مع جروس في التجديد لأنه مبسوط معانا وعقده هينتهي في شهر مايو وطالما هو حاسس بالراحة معانا فالتجديد أولى".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (10)

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

"أمان يا للالي"

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» أكرم حسني لفنان شهير: أنت أتفه من أنجبت الكرة الأرضية
» قاتلة زوجها بالقليوبية: عرفت عشيقي وكنت عايزة أعيش شبابي
» صورة صادمة لـ"رغدة" في المستشفى .. وطبيبها يوضح حالتها
» هكذا برر فرج عامر ظهور منتجات شركاته في إسرائيل
» "المافيا" تفجر خلافا علنيا في ائتلاف الحكومة الإيطالية
» طبيب سموم يحذر من شرب المواد الغازية بعد أكل الفسيخ
» شاهد: رسالة مؤثرة من أحمد موسى لـ شريف مدكور
» شريف مدكور: تلقيت 3 آلاف رسالة على الواتس
» صحيفة إسبانية تكشف مفاجأة مدوية حول ماضي «صلاح»
» ميسي يقود برشلونة للتويج بـ"الليجا" للمرة الـ26
» حبة الغلة القاتلة.. أسرع الطرق إلى الموت

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون