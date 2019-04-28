» «المسابقات» تؤجل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

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أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربى، التى كان مقررًا لها الأربعاء المقبل، بسبب خوض الأبيض مباراتى قبل نهائى الكونفدرالية أمام النجم الساحلى يومى 28 أبريل الحالى و5 مايو المقبل.

وقال "حسين" في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذى يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية النهار، إن اتحاد الكرة كما ساند الأهلى من قبل بتأجيل مبارياته المحلية بسبب دورى أبطال أفريقيا سيفعل نفس الأمر مع الزمالك.


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