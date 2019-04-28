أول ظهور إعلامي للقبطي المتبرع بالعمرة لجارته

28 أبريل 2019 - 10:11 ص



أكد أيمن جورج، القبطي الذي تبرع بعمره لجارته، في أول ظهور إعلامي له، أنه لم يقم بهذا الأمر كنوع من الشو الإعلامي، موضحًا أن زوج جارته توفى بعد وفاة نجلها بشهرين، فقام باصطحابها إلى حفلة عيد الأم بإحدى الجمعيات.



وأضاف "جورج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي"، أن جارته قامت بالبكاء عند توزيع بعض رحلات العمر على أعضاء الجمعية، فقام بالذهاب إلى مدير الجمعية وأخبره بأنه يريد أن يرسل جارته إلى العمرة، وسيتكفل بثمن الرحلة.



وتابع : "ربنا كرمني ودفعت ثمن العمرة، والجمعية قامت بنشر هذا على صفحتها، والبعض قام بالحديث أني قمت بذلك كشو إعلامي، معنديش حاجة اسمها مسيحي ومسلم، الحمد لله مصر بخير إلى يوم الدين".

