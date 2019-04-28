سياحة البرلمان تطالب الدولة بتفعيل نتائج جهد الرئيس الخارجى

28 أبريل 2019 - 10:27 ص

قال عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن المطلوب من باقي مؤسسات الدولة المعنية بتنشيط السياحة البناء على ما يقوم به رئيس الجمهورية من خلال جولاته بالخارج، وأيضًا لقائه بمسئولين دوليين بمصر، حتى تعود السياحة مرة أخرى لتحتل مكانها الطبيعي في دعم الاقتصاد القومي.

وأضاف صدقى فى بيان له أن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية، تعد الداعم الأكبر والأهم لعودة السياحة إلى سابق عهدها، مشيرًا إلى أن الدولة لديها مقومات سياحية فريدة ومتميزة، تجمع بين جميع أنواع السياحة، وتلبي رغبات غالبية شعوب العالم، وعلينا فقط أن نواكب تحركات وجهود الرئيس، بهدف تحقيق نمو سياحي حقيقي خلال الفترة المقبلة.