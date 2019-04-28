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«الشحات» يعود للتدريبات الجماعية للأهلي

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يعود لاعب خط وسط الأهلى حسين الشحات، للتدريبات الفريق الجماعية اليوم فى إطار استعدادات الفريق للقاء طلائع الجيش المقرر الأربعاء المقبل، ضمن فعاليات الأسبوع الـ31 من الدورى الممتاز.

وغاب "الشحات" عن تدريبات الأهلى أمس لإصابته بالإجهاد العضلى، واكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة فى «الجيم» على هامش مران الفريق الجماعى.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الأربعاء المقبل على استاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ31 لبطولة الدورى الممتاز.

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