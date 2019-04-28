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"صلاح" يرد على استبعاده من التشكيلة المثالية

الرياضة

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دار الافتاء

شم النسيم

استعاد اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تسجيله هدفين في شباك هدرسفيلد، ليرد علي قرار استبعاده من التشكيل المثالي لمسابقة الدوري الإنجليزي.

وأصبح ليفربول يملك 91 نقطة في المركز الأول بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 89 نقطة، وسيلعب "السيتي" مع بيرنلي اليوم الأحد، ويأمل في الفوز لاستعادة الصدارة مرة أخرى من الريدز في ظل المنافسة الشرسة التي بين الفريقين على لقب الدوري هذا الموسم.

وسجل "صلاح" ثنائية في مرمى هدرسفيلد، بالمباراة التي جمعتهما، ليحتل صدارة جدول ترتيب الهدافين برصيد 21 هدفًا، بفارق هدف عن زميله السنغالي ساديو ماني، وهدفين عن الأرجنتين سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر مان سيتي، والجابوني بيير أوباميانج، مهاجم أرسنال.

وتصدر التشكيلة المثالية للموسم عن رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، والتي ضمت كلا من إيدرسون "مانشستر سيتي"، في حراسة المرمى، وثلاثي ليفربول ألكساندر ارنولد، وفيرجيل فإن دايك، وآندي روبيرتسو، وإيمريك لابورت "مانشستر سيتي"، في خط الدفاع، وثنائي مانشستر سيتي فيرناندينيو، وبيرناندو سيلفا، وبول بوجبا "مانشتسر يونايتد"، في خط الوسط، وثنائي "السيتي" رحيم ستيرلنيج، وسيرجيو أجويرو، وساديو ماني في الهجوم.

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