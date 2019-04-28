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سائق يمزق جسد ترزى للخلاف على المرور

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مشاجرة
مشاجرة

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على عبد الحليم

مزق سائق جسد ترزي في مشاجرة بينهما للخلاف على أولوية المرور.

وردت معلومات للواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بوصول "محمد.ف.م."، 31 عاما، ترزي، مصاب بجرح نافذ بالبطن، وتحويله لمستشفى بنها الجامعي.

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبسؤال المصاب قرر وقوع مشادة كلامية بينه وبين المدعو "محمد.س.س."، 27 عامًا، سائق بسبب أولوية المرور بالسيارة خاصته والدراجة النارية الخاصة بالمتهم، تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابته المشار إليها وفر هاربًا.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقرِّ بارتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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