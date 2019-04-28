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الأهلي والزمالك في نهائى دورى المحترفين لكرة اليد

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يقام نهائي كرة اليد لبطولة دورى المحترفين بين قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك، مساء اليوم على صالة الشباب والرياضة بالسادس من أكتوبر.

ويسعى كلا الفريقين لحصد لقب الدورى هذا الموسم، فالأهلى يتطلع للفوز بالمباراة، للتتويج بالبطولة والحفاظ عليها للعام الثالث على التوالى بعدما توج به العامين الماضيين، فيما يدخل الزمالك اللقاء وهدفة الفوز على الأهلى لاستعادة اللقب المحلى بعدما غاب عن القلعة البيضاء الموسمين الماضيين.

وكان الزمالك توج ببطولة السوبر الأفريقى التى أقيمت بالمغرب 4 أبريل الجارى، على حساب الأهلي وهو ما يزيد من إثارة اللقاء.


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