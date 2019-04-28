وفاة الإعلامي على عبد الحليم

28 أبريل 2019 - 12:09 م

توفي صباح اليوم الأحد، الإعلامي علي عبد الحليم، مقدم البرامج الدينية بماسبيرو، إثر أزمة صحية مؤخرًا.

وقالت الإعلامية بماسبيرو، مها مدحت، على صفحتها بـ"فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء لأسرة البرامج الدينية بالتليفزيون المصري، بكل الحزن والأسى ننعى الزميل الإعلامي دكتور علي عبد الحليم، اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم آمين ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

ويذكر أن أبرز البرامج التى قدمها الراحل على شاشة التليفزيون المصري، هو "فتاوى وأحكام".