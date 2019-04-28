  • الأحد 28 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:52 م
بحث متقدم
5 فوائد في دخول المدينة المنورة

السعودية تعلن أئمة المساجد الكبرى لصلاة التراويح

عبد الحليم

وفاة الإعلامي على عبد الحليم

البشير

من أفتى للبشير بقتل ثلث المتظاهرين؟

صورة الخبر

المرأة المصرية الأكثر "حظًا" في الشرق الأوسط

صلاح وميسي

مفاجأة.. "صلاح" من مشجعى برشلونة

قبطي يتبرع بعمرة لجارته

أول ظهور إعلامي للقبطي المتبرع بالعمرة لجارته

القوات المسلحة

القوات المسلحة تهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

الشيخ خالد الجندي

الجندي لوزير الأوقاف: "ابقى قابلني لو اتنفذ"

الإعلامي عمرو أديب

عمرو أديب: "أنا إعلامي الدولة"

الدولار

سعر الدولار مقابل الحنيه المصري

بالأسماء..

السعودية تعلن أئمة المساجد الكبرى لصلاة التراويح

عرب وعالم

5 فوائد في دخول المدينة المنورة
5 فوائد في دخول المدينة المنورة

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

السعودية تعلن وفاة سعود القحطاني

#

أول رد من "الأوقاف" علي منع مكبرات الصوت بـ"التراويح"

#

تعرف على أئمة التراويح والقيام بالحرمين الشريفين

#

السعودية تعلن تعليق رحلاتها إلى إحدى الدول العربية

المدينة

مساجد

صلاة

التراويح

ائمة


أصدر وزير الشئون الإسلامية عبد اللطيف آل الشيخ عددًا من القرارات بتكليف 20 إماماً لصلاة التراويح والقيام في أكبر خمسة جوامع بالمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك.

 وتضمنت القرارات تكليف الشيخ الوليد الشمسان، والشيخ عبدالله القرافي، والشيخ عبدالرحمن المغامسي، والشيخ عماد حافظ في جامع قباء، كما تم تكليف الشيخ محمد الأحمدي، والشيخ أيمن الرحيلي، والشيخ يوسف الجابري، والشيخ ياسر المرعشي في جامع القبلتين، وتكليف الشيخ يحفظ الشنقيطي، والشيخ عمر العمري، والشيخ عبدالرحمن الرحيلي، والشيخ عبدالمعطي السحيمي بجامع الخندق، فيما تم تكليف الشيخ عبدالحكيم الجابري، والشيخ معاذ الطيب، والشيخ يوسف أيوب، والشيخ عبدالرحمن الحازمي في جامع الميقات، وتكليف الشيخ فهد الحمد، والشيخ محمد البرهجي، والشيخ بندر آل قرماد، والشيخ نشمي المرواني بجامع سيد الشهداء.
وأوضح مدير فرع الوزارة بالمدينة المنورة الشيخ قيس المعيقلي، أن هذه التكليفات لنخبة من القراء المتميزين لإمامة المصلين في المساجد الخمسة تأتي في إطار العناية بهذه المساجد التي تعد من الإرث الإسلامي وما تحمله من قيمة تاريخية، والتي يرتادها زوار المدينة والأهالي بكثرة في شهر رمضان على وجه الخصوص.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (10)

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

"أمان يا للالي"

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» 50 % من مسيحيي روسيا لا يعرفون سبب الاحتفال بعيد الفصح
» إعلامية سعودية تطالب الرجال بتناول حبوب منع الحمل
» قبل شم النسيم.. أعراض الإصابة بـ"تسمم الفسيخ"
» سيدة تقتل زوجها بسبب إدمانه الأفلام الإباحية
» التشكيل المتوقع للزمالك أمام النجم الساحلى
» أسعار الدواجن اليوم
» «المسابقات» تؤجل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي
» بالفيديو.. قبلة تضع مذيع في موقف محرج مع فنانة شهيرة
» الاعتداء على زوجة فنان شهير بالضرب
» بالفيديو.. رانيا يوسف تطرح برنامج تلفزيوني في رمضان
» موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي .. والقنوات الناقلة

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون