الأمن يكشف لغز اختطاف طفل فى الشرقية

28 أبريل 2019 - 01:15 م

كشف قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، لغز اختطاف طفل بمحافظة الشرقية وطلب فدية من أسرته، وتبين أن عاطلين اختطفا الطفل بسبب خلافات مالية بين أحدهما وجد الطفل، فتم ضبطهما وأحيلا للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

بدأت الواقعة ببلاغ لمركز منشأة أبوعمر بمحافظة الشرقية، من (أحمد ع.- 35 عاما- مزارع) مُقيم بقرية الديبة، باختطاف نجل شقيقه (محمد ص.- 14 عاما- طالب بالصف الثاني الإعدادي)، وتلقيه اتصالاً هاتفيًا من مجهول طلب خلاله دفع مبلغ مليون جنيه كفدية لإطلاق سراحه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبى الواقعة، وهم كل من (عربي م.- 51 سنة- عاطل)، السابق إتهامه في 9 قضايا: "قتل، سلاح، سرقات"، و(حسن خ.- 45 سنة- عاطل)، سبق اتهامه فى 6 قضايا "سرقة، ضرب، وخيانة أمانة".

تم عمل عدة أكمنة لضبط المتهمين وتم إستهدافهما وضبطهما بمكان إختبائهما بعزبة غازي مصلح الصالحات بدائرة مركز بنى عبيد بالدقهلية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الحادث لوجود خلافات مالية بين المتهم الأول وجد المجنى عليه لوالده.

واعترف المتهمان أنهما تمكنا من اختطاف المجني عليه من أمام مسكنه بإستخدام سيارة ملاكي "ماركة هيونداى إلنترا"، قاما بسرقتها وتغيير اللوحات المعدنية الخاصة بها بأخرى محلية الصنع وقيامهما باحتجازه بشقة بمنطقة مسطرد في القليوبية، وعقب ذلك قاما بمساومة أهليته وطلب مبلغ الفدية لإطلاق سراحه.

وعقب اعترافهما أرشدا عن مكان احتجاز الطفل، وتم تحريره وتبين سلامته وعدم وجود إصابات به، كما أرشدا عن السيارة المستخدمة فى ارتكاب الحادث بمكان إخفائها بمنزل خاص بالمتهم الثانى بدائرة مركز بنى عبيد بالدقهلية، وتبين أنه مُبلغ بسرقتها.