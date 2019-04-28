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ملوخية مصرية لـ"أفيخاى أدرعى" تثير جدلاً عن التطبيع

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ملوخية مصرية لـ"أفيخاى أدرعى" تثير جدلا عن التطبيع

متابعات حنان حمدتو

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فرج عامر

ملوخية

فرجللو

افيخاى ارعى

أثار أفيخاى أدرعى، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى للإعلام العربى، جدلاً على صفحات السوشيال ميديا، بعد نشره لأحد منتجات الخضار التى تنتجها شركة فرجللو للمواد الغذائية.

وقال أدرعى عبر حسابه على "إنستجرام": "صورة لأحد منتجات الملوخية المصرية المجمدة، تعرفت عليها لأول مرة من مجنداتي من الأصول المصرية، حيث يتم بيعها في الأسواق الإسرائيلية أيضًا، بصحة وهنا أيها الأصدقاء".

منشور الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أثار التساؤلات من المتابعين حول ما إذا كانت الشركة المنتجة للملوخية، والتي يترأس مجلس إداراتها النائب فرج عامر، عضو مجلس النواب المصري، تصدر منتجاتها إلى إسرائيل.

فرد النائب  فرج عامر  ليؤكد في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، إن منتجات الخضار الخاصة بشركته تصدر للضفة الغربية وقطاع غزة لجودتها العالية ومطابقتها للمواصفات العالمية فيما يخص صحة الإنسان، ولكنها لا تصدر إلى إسرائيل، لأن ذلك يستلزم أن يكون "كوشر" أي مصنع طبقا للديانة اليهودية، ويكون الكيس مكتوب علية باللغة العبرية، بما في ذلك طريقة الطهي".

وأنهى عامر حديثه: "عمومًا في مصر شركات متخصصة لتصدير الخضار لإسرائيل، ولكن الشركة ليست منهم".








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