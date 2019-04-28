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عبر"فيس بوك"..

حبس وغرامة مالية عقوبة نشر محتوى دون ذكر صاحبه

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إيمان هاني

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أكد الدكتور محمد بشر، متخصص في حقوق الملكية الفكرية، أن تداول المنشورات والمقالات على مواقع التواصل الاجتماعي دون ذكر اسم المؤلف وكتابة العنوان الأصلي يمثل اعتداءً وانتهاكًا لحق صاحب المنشور في ملكيته الفكرية.

 وأضاف بشر، خلال لقاء مع فضائية "تن"، اليوم الأحد، أن عقوبة اقتباس المقال أو الخبر دون ذكر صاحبه وفق القانون هي الحبس لمدة شهر، وغرامة مالية تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل لـ20 ألف جنيه.

وتابع أن النشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يعتبر توثيقًا وإثباتًا للأسبقية والحقوق الفكرية، موضحًا أن المتاح هو "مشاركة" المحتوى المنشور ما يظهر معه المصدر الأساسي ولا يعد مشكلة ملكية فكرية.

ودعت جامعة الدول العربية، إلى التوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية، مؤكدة أن الإلمام الكافي بحقوق الملكية الفكرية يعد عاملا أساسيا في تحقيق الربح وتعزيز المعدات والأدوات التي تساعد في تحسين الأداء.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة العربية خلال الاحتفال الذي نظمته الجامعة العربية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، مؤكدة أن الاحتفال هذا العام يعتبر منصة لمناقشة موضوع حقوق الملكية الفكرية.

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