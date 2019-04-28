خالد يوسف يبيع ممتلكاته فى مصر

28 أبريل 2019 - 02:44 م

عزم المخرج والنائب البرلماني خالد يوسف، على الاستقرار خارج مصر وعدم الرجوع مرة أخرى إليها.

وقالت مصادر وفقا لما جاء بجريدة "القبس" الكويتية، إن المخرج ضمن التجهيزات التي قد تكون مؤشرًا قويًا على بقائه خارج مصر، إنه عرض أرضًا تبلغ مساحتها ثلاثة فدادين للبيع، بالإضافة إلى فيلا يمتلكها، وبيت العمدة القديم، والذي يشكل مقره الانتخابي في دائرته بقرية تصفا مركز كفر شكر، وجمعية يوسف حلمي للأعمال الخيرية في القرية.

وأشارت المصادر إلى أن خالد يوسف سيبيع كل ممتلكاته داخل مصر، خلال الفترة المقبلة للاستقرار بالخارج.

جدير بالذكر، أن المخرج وعضو البرلمان المعروف خالد يوسف، تم تداول فيديو مخل بالآداب – نُسب له – عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وسافر بعد ذلك إلى فرنسا، مما دعا رواد السوشيال ميديا إلى القول بأن المخرج المعروف لن يعود مرة أخرى، إلا أنه نفى ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال يوسف في تغريدته حينها: «آخر أكاذيب الإعلام في حملة تشويهي إنني قد سافرت هربًا، أنا منذ فترة بباريس في زيارتي الشهرية لابنتي وزوجتي، هذه آخر الأكاذيب أما عن أولها سأعرض كل الحقائق تباعًا على الرأي العام، والذي هو صاحب الحق الوحيد».