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القوات المسلحة تفتتح أعمال تطوير 3 مدارس بالسويس

الحياة السياسية

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القوات المسلحة تفتتح أعمال تطوير مدارس الصم والبكم بالسويس

وزير الدفاع

القوات المسلحة

مدارس

الجيش الثالث

افتتح قائد الجيش الثالث الميدانى أعمال تطوير (3) مدارس بمدينة السويس، وذلك بعد إنتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة وذلك فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتنفيذاً لأوامر السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بمساهمة القوات المسلحة فى دعم المجتمع المدنى.

كما تم تنفيذ عدد من الإنشاءات الرياضية، مدرسة (خالد بن الوليد للتربية الفكرية) بحى الأربعين لتوفير مستوى تعليمى لائق لذوى الإحتياجات الخاصة من الإعاقة الذهنية بمراحل التعليم لرياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية ، بطاقة عدد (9) فصول دراسية ومدرسة (التربية الفكرية بالحرفيين) بطاقة (19) فصلاً دراسياً لمراحل الإبتدائية والإعداد المهنى والتلمذة الصناعية فضلاً عن إنشاء ملعب لكرة القدم الخماسى وكرة سلة وتراك للجرى وصالة لألعاب القوى حيث يتم تدريب الطلبة على أعمال الزخرفة والنجارة و التريكو ، ومدرسة (مصطفى صادق الرافعى للصم) بطاقة (9) فصول دراسية تسع (50) طالباً لمراحل رياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية ، وكذا إعداد ملعب لكرة القدم الخماسى ومسرح لتنمية المواهب الفنية للطلبة ، إلى جانب توفير المدرسة للأنشطة الموسيقية والفنية والتربية الرياضية وتهدف المدارس لتقديم فرص تعليم مناسبة لذوى الإحتياجات الخاصة ليصبحوا عناصر فاعلة ومؤثرة ومنتجة فى المجتمع بما يسهم فى تحقيق التنمية البشرية والمجتمعية وإكتشاف وتنمية المواهب الرياضية والطاقات الإبداعية للطلاب.

وخلال الافتتاحات نقل قائد الجيش الثالث الميدانى تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لأبناء مدينة السويس الذين ضربوا أروع الأمثلة فى الصمود ضد العدوان على مدينة السويس ومازالوا يقفون خلف قواتهم المسلحة فى حماية ركائز الأمن القومى ودعم جهود التنمية الشاملة، فيما قدم أهالى السويس الشكر والتقدير للقوات المسلحة على ما يتم تقديمه من خدمات والتواصل المستمر معهم والتخفيف عنهم بمشاركتها فى العديد من المشاريع التنموية والتعرف على مشاكلهم والعمل على سرعة حلها .


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