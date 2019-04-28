» مصر تقترض 3 مليارات دولار من الصين

28 أبريل 2019 - 03:20 م

أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من الصين لإنشاء منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الجزار فى بيان له إن قيمة الدفعة الأولى من القرض الخاص بتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مجموعة البنوك الصينية الممولة للمشروع بقياده بنك ICBC ، والذي شهد توقيعه بالعاصمة الصينية بكين تبلغ حوالي 834 مليون دولار تقريبا من إجمالي 3 مليارات دولار قيمة تمويل المشروع، موضحا أن الدفعة الأولى للقرض ستغطي تكاليف تصميم وإنشاء 7 أبراج شاهقة الارتفاع، تضم (برجين إداريين، و5 أبراج سكنية).

وأضاف الجزار أن الأبراج تطل على الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك"، بارتفاعات تصل إلى 206 أمتار (51 طابقا)، بمساحة بنائية تبلغ 600 ألف م2، مشيرا إلى أن منطقة الأعمال المركزية بـالعاصمة الإدارية الجديدة تضم 20 برجا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 385 مترا، ويتم تنفيذ المنطقة بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec ) الصينية، من أكبر شركات المقاولات بالعالم.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي، أوضح أنه تم صب القواعد الخرسانية العادية والمسلحة "اللبشة" للبرج الأيقوني (بارتفاع 5 أمتار)، وباقي الأبراج، ويجري الانتهاء من أعمال الأساسات (قواعد وخوازيق) لباقي الأبراج، وكذا الأعمال الخاصة بالمكاتب الدائمة للمالك ومكتب الإشراف على التنفيذ.