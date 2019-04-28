» شاهد.. السعودية تغلق محل «المساج الساخن والشذوذ»

28 أبريل 2019 - 04:40 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه المحل الخاص بإحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وتدعى بدور البراهيم، التي اتهمها السعوديون بأنها تروج للشذوذ الجنسي .

وأظهر الفيديو المحل الذي يختص بمستحضرات التجميل، وقد تم إغلاقه بحسب ما ذكره النشطاء .

ويأتي إغلاق المحل، بعد إعلان هيئة الغذاء والدواء بأنها سوف تتخذ الإجراء اللازم تجاه "البراهيم"، وذلك لتسويقها المنتجات واستخدام إيحاءات جنسية، بالإضافة إلى تسويقها لوجود قسم لما يسمى "المساج الساخن"، وهو يكون بين شاب وشاب، أو فتاة وفتاة ويدلك كل منهما الآخر .

#بدور_البراهيم_تروج_للشذوذ

إغلاق محل بعد نشر إحداهن إعلانا خادشا للحياء

الله يقويكم ووفقكم الله pic.twitter.com/NcNvbF6axw — ام فهد العتيبي????MBS?? (@omfaho0ode) 28 أبريل 2019