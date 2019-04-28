شاهد.. شيرين في حفل بالسعودية: «اسكت يا بؤي»

28 أبريل 2019 - 05:11 م

أثارت المطربة شيرين عبدالوهاب، ضحك الجمهور أثناء إحيائها حفلًا بالعاصمة السعودية الرياض، إثر قولها «اسكت يا بؤي»، خوفًا من وقوعها في خطأ تحاسب عليه بسبب تصريحاتها الأخيرة التي سببت لها مشاكل قانونية.

وأثناء تصوير إحدى الفتيات مقطع أثناء غنائها أغنية " أنا مش بحبك الحب كلمة قليلة بالنسبة ليك"، قالت لها شيرين: "شكلك هتبعتيها لحد يا أروبة انتي، وبعدها قالت :" أسكت يا بؤي".

ويعتبر حفل الفنانة شيرين الأول لها في العاصمة السعودية الرياض والثاني على مستوى المملكة.

وكانت شيرين، قد أحيت العام الماضي حفلها الأول في المملكة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة.

يذكر أن شيرين، خضعت للتحقيق مؤخرًا في نقابة الموسيقيين بتهمة الإساءة لسمعة مصر وتعريض الأمن القومي للخطر، بعد تصريحاتها في حفل بالبحرين قائلة: اللى بيتكلم في مصر بيتحبس".

#شيرين_في_الرياض "اسكت يابؤي"

يخي اقسم بالله انها احلى من يتكلم لا تسكتونها???????????????? pic.twitter.com/2es1nm7DHn — ???????. (@Nma_1998n) 27 أبريل 2019