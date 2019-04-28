» وزيرا البيئة والري يشهدان ختام سباق النيل الدولي للشراع

28 أبريل 2019 - 05:23 م



شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، ختام فعاليات سباق النيل الدولي للشراع لطراز "الاوبتيميست" للناشئين تحت 15 سنة والذي ينظمه الاتحاد المصري للشراع والانزلاق علي الماء بحضور سفير روندا شيخ صالح هابيمانا و مساعد وزير الشباب عمرو الحديدي نيابة عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس عمرو أبو السعود رئيس الاتحاد المصري للشراع والإنزلاق على الماء.



شارك في هذا السباق الدولي، الذي تستضيفه مصر للمرة الأولى 35 لاعبًا من 5 دول وهي:(إنجلترا- ألمانيا- المغرب- الجزائر- الإمارات) بالإضافة إلى الفرق المصرية بالنادي المصري للتجديف.



وتأتي مشاركة وزيرة البيئة، ضمن الرؤية التي تنتهجها الوزارة لدعم الشباب على ممارسة الرياضات المائية للحفاظ على الموارد الطبيعية خاصة أن ممارسة الشباب للرياضات المائية تعدوا مرحلة الحفاظ على الموارد الطبيعية إلى الاستمتاع بها بالشكل الأمثل كما تعد هذه المشاركة الشبابية استكمالاً لمبادرة شباب للنيل لتنيظف نهر النيل من المخلفات والتي تم ضم الاتحاد المصري للشراع إليها مؤخرًا، بالإضافة إلى عدد من الشباب والمتطوعين لمواصلة العمل على خلق أجيال جديدة واعية بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والاستمتاع بها بالإضافة إلى دمج الشباب في العمل البيئي وتوفير فرص عمل لهم في هذا المجال.

