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لجلسة 27 مايو.. تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طفل الشروق

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

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محكمة جنايات شمال القاهرة

المستشار لطفي سالمان

أعلنت محكمة جنايات شمال القاهرة، الدائرة 20، برئاسة المستشار لطفي سالمان، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 8 متهمين بخطف «طفل الشروق» سامي هشام، لجلسة 27 مايو، لحضور المتهمين من محبسهم.

وكان المستشار أحمد حنفي، المحامي العام لنيابة القاهرة الجديدة الجزئية، أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة؛ لارتكابهم جرائم الخطف، واحتجاز الطفل دون وجه حق، وحيازة أسلحة نارية.  

وكانت النيابة، اصطحبت المتهمين الثمانية إلى مكان احتجاز الطفل، وأجرت المعاينة التصويرية لمكان الواقعة، وقامت بمواجهة الطفل بالمتهمين وتعرف عليهم.  

كانت موظفة بأحد البنوك، تقدمت ببلاغ لقسم شرطة الشروق، يفيد بقيام مجهولين باختطاف نجلها، 7 سنوات، من أمام مسكن والد زوجها بالحي الثالث باستخدام سيارة ملاكي، وطلب الجناة مبلغًا ماليًا نظير إطلاق سراح الطفل، وبتكثيف التحريات ألقي القبض على المتهمين وتم إعادة الطفل إلى أهله.


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