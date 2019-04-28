وزير التعليم يهنئ رؤساء الطوائف المسيحية بعيد القيامة

28 أبريل 2019 - 06:03 م

قدم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التهنئة بعيد القيامة المجيد، من خلال برقيات تهاني لنيافة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ورؤساء الطوائف المسيحية.

وأعرب شوقي، عن أصدق التهاني والأمنيات بالاحتفال بتلك المناسبة الجليلة لجميع أبناء الشعب المصري، مؤكداً أن أعياد الأخوة المسيحين هي أعياد لكل المصريين، وأن وحدتنا الدائمة هي الأساس في تحقيق السلام والاستقرار والأمان لوطننا العزيز.

