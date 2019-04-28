افتتاح أكبر مصنع لإنتاج الطاقة من المخلفات في العين السخنة

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أعلنت شركة "جيوسايكل مصر" ـ المتخصصة في تقديم حلول إدارة المخلفات، والتي أنشئت كجزء من أنشطة مجموعة "لافارچ هولسيم" العالمية ـ افتتاح مصنعها بالعين السخنة بمحافظة السويس " باستثمارات 200 مليون جنيه، ليصبح أكبر مصنع للمجموعة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
ويستقبل المصنع الجديد المخلفات الزراعية والصناعية والبلدية، غير الخطرة، كمادة خام من المحافظات المختلفة، لتحويلها إلى وقود بديل عالى الجودة قابل لإعادة الاستخدام كبديل للسولار والمازوت والغاز.
ويعمل المصنع بطاقة إنتاجية 400 ألف طن سنويا لتوفر الوقود البديل في شكله النهائي،  حيث يتم توجيهه لمصنع لافارچ للأسمنت مصر بالعين السخنة لاستخدامه فى عملية التصنيع.

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