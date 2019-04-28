» اتحاد الكرة: مصير السوبر غير محدد

28 أبريل 2019 - 07:19 م

أكد أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة المصري والمتحدث الرسمي باسمه، أن المباريات الودية لمنتخب مصر استعدادًا لكأس أمم إفريقيا 2019 لن تقام في استاد القاهرة.

وأشار مجاهد، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، الأحد، إلى أن اتحاد الكرة لم يناقش خلال اجتماعه الأخير مصير مسابقة كأس السوبر المصري.

وقال عضو اتحاد الكرة: "لم نتطرق خلال الاجتماع لموعد مباراة كأس السوبر المصري، ولم نحسم مصيره سواء بإقامته أو إلغاءه".