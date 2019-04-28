"جوارديولا": مصيرنا بين أيدينا

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حسن علام- متابعات

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المدرب الإسباني بيب جوارديولا

المدير الفني لفريق مانشستر سيتي

مصير البلو سكاي

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن مصير البلو سكاي بين يديه حيث بإمكانه الفوز في المباراتين المقبلتين لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي.

وحل سيتي ضيفًا على بيرنلي في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي، وفاز البلو سكاي بهدف دون رد ليعتلي صدارة جدول الدوري برصيد 91 نقطة يليه ليفربول في المركز الثاني وفي جعبته 90 نقطة.

وعقب المباراة قال جوارديولا: "أرضية الملعب كانت جافة وكان من الصعب تمرير الكرات بسرعة".

وأضاف: "بالطبع في الشوط الأول لم نصنع الكثير من الفرص، لكن يبقى الأمر كما هو، كنا نعرف أن مثل هذه المباريات تحتاج للعب بقوز وحزم".

وواصل: "الوصول إلى 92 نقطة أمر مذهل، مصيرنا بين أيدينا، يجب علينا الفوز في المباراتين المقبلتين".

وأكمل: "في الشوط الثاني كثقنا هجماتنا من أجل تحقيق الفوز بشكل مشابه لما حدث في أولد ترافورد، وحصلنا على ثلاث نقاط جديدة".


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