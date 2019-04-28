الصين واليابان تشهدان نموًّا في التجارة الثنائية والاستثمار

28 أبريل 2019 - 07:27 م



شهدت الصين واليابان نموًّا مستقرًّا في التجارة والاستثمار، وفقًا لبيانات نشرتها وزارة التجارة الصينية.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، إنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، أسس مستثمرون يابانيون 221 شركة في الصين، بزيادة 44.4% على أساس سنوي، بحسب ما قاله قاو فنج المتحدث باسم وزارة التجارة.

وزادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال هذه الفترة من اليابان في البر الرئيسي الصيني بنسبة 1.6% على أساس سنوي لتصل إلى 1.09 مليار دولار.

وضخت الصين استثمارات ضخمة في اليابان، وحتى نهاية مارس الماضي، بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اليابان 3.5 مليار دولار، لتغطي صناعات مختلفة، من بينها صناعات تحويلية وخدمات مالية ووسائل الاتصالات.

وأضاف المتحدث أن التجارة الثنائية شهدت أيضًا نموًا مسقرًا، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة خلال العام الماضي 327.66 مليار دولار أمريكي، بزيادة 8.1% على أساس سنوي.

