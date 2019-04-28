القبض على عاطل بتهمة قتل صديقته في المعادي

28 أبريل 2019 - 07:38 م

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم، في كشف غموض واقعة العثور على جثة سيدة ثلاثينية مقتولة وملقاة داخل أرض فضاء بمنطقة زهراء المعادي. وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل ويرتبط بعلاقة صداقة مع المجني عليها، وأن سبب الجريمة هو خلافات بين القتيلة والمتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكان المقدم إسلام أبو بكر، رئيس مباحث قسم شرطة المعادي، تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جوال بداخله جثة سيدة داخل أرض فضاء بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة. وبالفحص، تبين أن الجثة لسيدة في أواخر العقد الثالث من عمرها، وبها خنق بالرقبة وكدمات في أماكن متفرقة بجسدها، وتم نقلها إلى المشرحة.