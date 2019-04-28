براءة «المنيسي» من سب مجدي عبد الغني

28 أبريل 2019 - 07:44 م

قضت محكمة جنح مستأنف الهرم، برئاسة المستشار أسامة الرفاعي، اليوم، ببراءة الكاتب الصحفي إبراهيم المنيسي، مدير تحرير الأخبار من تهمة سب وقذف مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وقررت المحكمة إلزام مجدي عبد الغني، بدفع أتعاب ومصروفات المحاماة.

وكان مجدي عبد الغني، لجأ للمحكمة ضد ما نشره «المنيسي»، عن تفاصيل الملابس الرياضية، التي تحصل عليها «عبد الغني» دون وجه قانوني، بعد اقتحامه مقر مشروع الهدف قبيل مشاركة المنتخب الوطني، فى كأس العالم بروسيا الصيف الماضي.