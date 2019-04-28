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بضربة جزاء.. رايو فاليكانو يحرج ريال مدريد في "الليغا"

الرياضة

ريال مدريد
ريال مدريد

المصريون ووكالات

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ريال مدريد يجتاز اسبانيول برباعية في "الليجا"

حقق فريق رايو فاليكانو، الأحد، فوزًا على ضيفه ريال مدريد بهدف نظيف في الجولة الخامسة والثلاثين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).
بهذا الفوز، ارتفع رصيد رايو فاليكانو إلى 31 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 65 نقطة في المركز الثالث، ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 83 نقطة حيث توّج السبت بلقب الموسم الحالي.
وتبادل الفريقان الهجمات منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم، لتتوالى الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين.
ومع حلول الدقيقة 23، نجح أدريان إمباربا لاعب رايو فايكانو في تسجيل هدف التقدم من ضربة جزاء .
وجاء ذلك بعدما قرر بابلو فويرتيس حكم المباراة اللجوء إلى تقنية الفيديو، بعد مطالبات لاعبي رايو فايكانو بالحصول على ضربة جزاء؛ بسبب تدخل خيسوس فاييخو على جويرا في منطقة الجزاء.
وفشلت جميع محاولات ريال مدريد في إدراك التعادل، ليخرج رايو فاليكانو فائزًا بالثلاث نقاط. 

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