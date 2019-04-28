إسرائيل.. رفض تأجيل جلسة استماع لنتنياهو في ملفات فساد

28 أبريل 2019 - 11:50 م

رفض المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، مساء الأحد، طلب فريق الدفاع عن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تأجيل جلسة الاستماع إليه في ملفات الفساد يشتبه بضلوعه بها.



وقالت وزارة القضاء، في بيان، إن مندلبليت طلب من فريق الدفاع، في رسالة رسمية، تنسيق موعد الجلسة مع مكتبه، بحيث لا يتأخر عن 10 يوليو/ تموز المقبل.



ويواجه نتنياهو اتهامات بتلقي وتقديم رشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في ثلاث قضايا فساد.



وقدم مندلبليت إلى كل من فريق الدفاع والنيابة العامة لائحة بالتهم التي قد توجه إلى نتنياهو.



ويستقرر بعد جلسة الاستماع ورد محامي نتنياهو على اللائحة، إن كانت النيابة العامة ستقدم لائحة اتهام رسمية ضد نتنياهو أم لا.



واستجابة لطلب فريق الدفاع، أجل مندلبليت، في وقت سابق، نشر مواد التحقيق ضد نتنياهو وتسليم مواد التحقيق للمشتبه بهم؛ خشية من التأثير على قرار الناخبين في الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في 9 أبريل/ نيسان الجاري، وفاز بها نتنياهو.



وحاول فريق الدفاع تأجيل موعد جلسة الاستماع، بدعوى عدم تسلمهم ملفات التحقيق حتى الآن، وعدم تلقيهم المال من نتنياهو مقابل عملهم.



وذكرت صحيفة "هآرتس" أن مندلبليت أبلغ فريق الدفاع بأن عدم تسلمهم ملفات التحقيقات، وعدم تلقيهم المال، ليس مبررا لتأجيل الجلسة.



ورفض مكتب مراقب الدولة الإسرائيلي طلبا من نتنياهو بالسماح له بالحصول على تبرعات من رجال أعمال لتغطية أتعاب المحامين؛ لذلك لم يتوجه المحامون إلى مكتب النيابة العامة لاستلام ملفات التحقيق.



وتضم ملفات التحقيق إفادات لأكثر من 140 شاهدا، و3 شهود دولة، ورسائل هاتفية، ورسائل مكتوبة ووثائق كثيرة.

