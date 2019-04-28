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بعد تناول الفسيخ..

شاهد: أحمد موسى يحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

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المصريون ـ متابعات

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هنأ الإعلامي أحمد موسى، المصريين بأعياد شم النسيم.
وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «غدا يوم معركة الفسيخ والرنجة، متنسوش تشيلوا رأس سمكة الفسيخ وتنضفوها كويس»، مردفاً «واجهوا البكتيريا بالليمون والماء».
وحذر موسى من تناول الشاي والمشروبات الغازية عقب تناول الفسيخ والرنجة.


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