"الأعلى للإعلام" يتوعد مسلسلات رمضان بهذا الأمر

29 أبريل 2019 - 12:20 ص

أكد عبد الفتاح الجبالي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن القانون يمنع بث أي قناة فضائية من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي.



وتابع الجبالي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «إلزام الإعلانات والمسلسلات بالالتزام بالقيم المصرية خلال شهر رمضان، ومنع بث أي محتوى يدعو إلى العنف والتمييز بين المواطنين لا يمس حرية الفكر والإبداع»، مردفاً «تابعنا السنوات الماضية إعلانات لا يجوز أن تدخل المنازل المصرية.



وأوضح وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هناك لجان ترصد وتتابع كافة ما يذاع عبر الشاشات والصحف، فضلا عن تلقي الشكاوى من المواطنين.



ولفت إلى أن المجلس سيخاطب الوسائل الإعلامية، وليس شركات الإنتاج حال بث أي مضمون يخالف الآداب العامة، معلقاً «حذف المشاهد المخالفة للآداب العامة لا يؤثر على حرية الفكر أو السياق الدرامي».

