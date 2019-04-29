» تحذيرات من هذا الأمر بعد أكل الفسيخ والرنجة

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فسيخ فاسد
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أكد الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية، إنه يفضل عدم شرب الشاي والمياه الغازية بعد تناول الفسيخ لأنه يرفع حموضة المعدة متابعا : «هي مش ناقصة بعد أكل الفسيخ».
وتابع ناجي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: أنه يثجب أن ينتظر لمدة ساعة أو ساعتين حتى يتم شرب الشاي بعد أكل الرنجة والفسيخ.
وطالب الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية، أن يتم وضع نعناع في الشاي مع وضع معلقة سكر لمن يشربون الشاي بدون سكر ومن يشرب الشاي بسكر عليه أن يقلل السكر بعد أكل الرنجة.
وحذر استشاري التغذية من شرب المياه الغازية بعد أكل الفسيخ والرنجة لأنها تعمل على زيادة انتفاخ المعدة، مع ضرورة شرب مياه بكميات كبيرة، مع تناول الكركدية.


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