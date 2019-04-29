"خليها تصدي": هذا ما حدث بأسعار السيارات في مصر

29 أبريل 2019 - 01:20 ص

كشف محمد شتا، المتحدث باسم حملة "خليها تصدى"، أن الحملة هي توعوية أكثر منها مقاطعة، قائلا "كان هدفنا من الحملة إننا نوعى الناس ونعرفهم إيه اللي بيحصل من ورا الكواليس"، والحملة جنت ثمارها بتغيير ملامح وآليات سوق السيارات في مصر.



وأضاف شتا، خلال لقائه ببرنامج «كل يوم» المذاع على قناة ON E، اليوم الأحد 29 أبريل، أن الحملة قضت على كل من كان يستغل المواطن المصري؛ مؤكدًا أن الحملة حققت نجاحات كبيرة في تخفيض أسعار معظم ماركات السيارات، وأن "خليها تصدي" لا تزال تساهم في خفض أسعار السيارات بتخفيض يصل لـ50 ألف جنيه.

