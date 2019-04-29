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"خليها تصدي": هذا ما حدث بأسعار السيارات في مصر

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"خليها تصدي": هذا ما حدث بأسعار السيارات في مصر

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كشف محمد شتا، المتحدث باسم حملة "خليها تصدى"، أن الحملة هي توعوية أكثر منها مقاطعة، قائلا "كان هدفنا من الحملة إننا نوعى الناس ونعرفهم إيه اللي بيحصل من ورا الكواليس"، والحملة جنت ثمارها بتغيير ملامح وآليات سوق السيارات في مصر.
وأضاف شتا، خلال لقائه ببرنامج «كل يوم» المذاع  على قناة ON E، اليوم الأحد 29 أبريل، أن الحملة قضت على كل من كان يستغل المواطن المصري؛ مؤكدًا أن الحملة حققت نجاحات كبيرة في تخفيض أسعار معظم ماركات السيارات، وأن "خليها تصدي" لا تزال تساهم في خفض أسعار السيارات بتخفيض يصل لـ50 ألف جنيه.
وشدد متحدث حملة خليها تصدي، على أن الحملة أثرت بشكل كبير على سوق السيارات المصري، مشيرًا إلى أن هناك ماركات أرادت مواكبة هذه التغيرات في مصر بإعطاء مستخدميها خدمة صيانة مجانية لمدة من 3 لـ4 سنوات.


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