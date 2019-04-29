هذا ما قاله شريف مدكور عن "الخمر" عقب تأكد إصابته بالسرطان

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بكت الإعلامية ريهام سعيد على الهواء مباشرة بعد ظهورها في برنامجها "صبايا" في أول حلقة عقب تأكد إصابة الإعلامي شريف مدكور بالسرطان.

وقالت "ريهام" في برنامجها المذاع على قناة "الحياة" : "أنا أول واحدة عرفت بموضوع المرض .. ولما خرجت الأشعة هو كلمني وقالي أنا اتأكدت إنه ورم خبيث .. وطبعًا أنا كنت مصدومة .. فقالي (أنا عمري ما شربت سجاير ولا خمرة وحتى الأكل في حياتي قليل بس بحمد ربنا على المرض)".

وأضافت: "هو فعلا بياكل قليل جدًا وطول عمره بيغسل الموتى وياما نزل ناس لقبرها .. واتعرض للتنمر من الكل ، لكن واثقة إنه إن شاء الله هيعمل العملية ويقوم بخير".

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