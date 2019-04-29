  • الإثنين 29 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:13 ص
بحث متقدم
الأهلي

الزمالك يخطف صفقة "الأهلي" الجديدة

الإعلامي شريف مدكور

هذا ما قاله شريف مدكور عن "الخمر" عقب تأكد إصابته بالسرطان

أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على مداعبة شيرين لجمهورها بالرياض

السيارات

"خليها تصدي": هذا ما حدث بأسعار السيارات في مصر

الإعلامي شريف مدكور

شريف مدكور يكشف تطورات جديدة عن مرضه

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام

"الأعلى للإعلام" يتوعد مسلسلات رمضان بهذا الأمر

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

قرض صيني بقيمة 3 مليارات دولار للعاصمة الإدارية

أرشيفية

بأمر الحكومة: فى رمضان.. الدفع قبل «الزينة»

أرشيفية

حملة الكشف عن المخدرات.. فتش فى «الجيوب» قبل الدم

خالد يوسف

أول رد لـ«خالد يوسف» على بيع ممتلكاته في مصر

الزمالك يخطف صفقة "الأهلي" الجديدة

الرياضة

الأهلي
الأهلي

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

الكشف "صفقة القرن" التي تعاقد معها الأهلي

#

زيدان: مباراة الـ6/1 ستتكرر وجنش سيعيد أمجاد عبد المنصف

#

لاسارتي يفاجيء جماهير الأهلي: سأتخذ قرارات مهمة خلال أيام

#

الأهلى يستأنف تدريباته استعدادا للقمة

الزمالك

كشف الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي عن دخول نادي الزمالك بقوة في صفقة التعاقد مع التونسي "محمد أمين بن عمر".

وقال "زكي" في برنامجه "نجم الجماهير" : "الأهلي تباطأ في التعاقد مع (بن عمر) خلال الانتقالات الصيفية الماضية ثم خلال الانتقالات الشتوية".

وأضاف: "هذا جعل الزمالك يدخل على خط المسألة ، حيث استغل أحد مسؤولي الفريق الأبيض تواجد (بن عمر) في مصر وطلب لقاءه ، وبالفعل تم اللقاء ، حيث أكد اللاعب التونسي أنه لا يمانع اللعب لنادي الزمالك ، ومن المنتظر أن يتم التعاقد بين الزمالك واللاعب خلال أقرب فترة ما لم يتدخل الأهلي بسرعة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (10)

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

عين على العدو

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. بكاء ريهام سعيد على الهواء بسبب هذا الأمر
» تحذيرات من هذا الأمر بعد أكل الفسيخ والرنجة
» بالفيديو: نصائح مهمة قبل ما تشتري الفسيخ والملوحة
» حقيقة تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي
» الهولندي فان دايك أفضل لاعب في "البريميرليج"
» إطلاق حملة لمواجهة الانتحار بـ"مترو الأنفاق"
» فوز غير مرضي للزمالك على النجم بـ"الكونفيدرالية"
» هل يقضي الدفع الإلكتروني على الفساد والمحسوبية؟
» شاهد: أحمد موسى يحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
» مهاجم كنيس يهودي يكشف علاقته بسفاح نيوزيلندا
» إصابة فنانة شهيرة بإنفلونزا الخنازير

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون