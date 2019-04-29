الزمالك يخطف صفقة "الأهلي" الجديدة

29 أبريل 2019 - 06:08 ص

كشف الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي عن دخول نادي الزمالك بقوة في صفقة التعاقد مع التونسي "محمد أمين بن عمر".



وقال "زكي" في برنامجه "نجم الجماهير" : "الأهلي تباطأ في التعاقد مع (بن عمر) خلال الانتقالات الصيفية الماضية ثم خلال الانتقالات الشتوية".



وأضاف: "هذا جعل الزمالك يدخل على خط المسألة ، حيث استغل أحد مسؤولي الفريق الأبيض تواجد (بن عمر) في مصر وطلب لقاءه ، وبالفعل تم اللقاء ، حيث أكد اللاعب التونسي أنه لا يمانع اللعب لنادي الزمالك ، ومن المنتظر أن يتم التعاقد بين الزمالك واللاعب خلال أقرب فترة ما لم يتدخل الأهلي بسرعة".



